Страны Центральной Азии готовы поддержать санкции: как это ударит по России Запад уговаривает пять бывших среднеазиатских республик лишить Россию параллельного импорта

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Некоторые страны Центральной Азии (ЦА) готовы следовать антироссийским санкциям Запада, заявил 16 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он же напомнил властям этих государств, что «искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от вторичных санкций». Но действительно ли центральноазиатские республики готовы выбрать сторону Запада в ущерб отношениям с Москвой и как эти действия ударят по России?

Почему страны ЦА вызвали подозрения у МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил обеспокоенность возможным присоединением стран ЦА к антироссийским западным санкциям, выступая на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия и Центральная Азия: сопряжение с меняющимся миром» в Томске.

«Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — цитирует замминистра ТАСС.

Заявлению Галузина предшествовали многочисленные недавние визиты представителей Госдепа США и Евросоюза в регион. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Казахстан и Узбекистан. Частыми гостями в регионе называют его помощников по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу и Узра Зея. В марте в Киргизии побывал спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан. В апреле он совершил рабочий визит в Казахстан и Узбекистан, причем его сопровождала помощник главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

Фото: akorda.kz Энтони Блинкен и Касым-Жомарт Токаев

У каких стран ЦА самые крепкие экономические связи с Россией

Как рассказал в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов, наибольшие объемы параллельного импорта идут в РФ из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Таджикистан и Туркменистан сильно от них отстают в этом вопросе. Социально-экономическое положение в странах ЦА остается напряженным, поэтому их «скромное участие в параллельном импорте» Запад простит.

По его данным, через страны ЦА в Россию поступают электроника, сельскохозяйственные продукты, лекарства, запчасти для автомобилей и другой техники. Если удастся поставить заслон этим товарам, то российский рынок очень быстро ощутит их нехватку. Но проиграют от этого больше центральноазиатские страны. На российский рынок эти товары могут прийти и через другие постсоветские республики, не говоря уж о Китае и Турции.

Какие неприятности обещает Запад странам региона

Западные официальные лица были откровенны в беседах с властями стран ЦА: они должны выбрать сотрудничество с США и ЕС или поддержку России. Однако последний вариант приведет к вторичным санкциям и лишению доступа этих стран к важнейшим мировым рынкам.

Как выразился О’Салливан, «мы уважаем мнение стран, которые не поддерживают санкции против России, но мы бы не хотели, чтобы они становились платформой для обхода санкций».

Требуют ли США и ЕС от стран ЦА ввести санкции против РФ

Представители Запада дали понять властям стран ЦА, чтобы они «просто умерили свой аппетит», Запад от них не требует объявить санкции РФ, считает Осмонов.

«Они намекнули нашим руководителям, что поставки можно сохранить, но сотрудничать надо не так нагло и откровенно. Когда вдруг из Киргизии через Грузию в ЕС идет нефть, то всем ведь становится ясно, откуда она взялась на самом деле — в самой Киргизии нефти нет. Или Бишкек вдруг стал покупать авиационные двигатели», — сказал эксперт.

Политолог Осмонов напомнил, что по итогам 2022 года экспорт товаров из Евросоюза в Киргизию вырос на 300%, а по передовым технологиям и товарам двойного назначения — на 700%.

«Западные представители не верят, что у граждан Киргизии вдруг так выросли потребительские аппетиты», — заключил эксперт.

Какие страны ЦА с большей вероятностью ограничат поставки

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов подчеркивает: точно назвать страны, которые присоединятся к западным санкциям, нельзя. Но можно предположить, что ими станут государства Центральной Азии, имеющие тесные экономические связи с Западом, например Киргизия и Казахстан. А последний является крупным экспортером сырья.

Именно эти две страны могут окончательно запретить параллельный импорт через свою территорию в Россию. Под угрозой могут оказаться поставки в Россию зерна, продуктов питания, медицинских препаратов, электроники и не только.

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Как может отреагировать Россия

Но и выбору стран Центральной Азии не позавидуешь, считает Антонов. Если они станут игнорировать санкции США и Европы, то рискуют подпасть под вторичные ограничения со стороны Вашингтона и Брюсселя. А это будет означать для тех же Астаны и Бишкека проблемы с экспортом и инвестициями.

С другой стороны, если Казахстан и Киргизия присоединятся к западным санкциям или как минимум не будут их нарушать, то рискуют столкнуться с давлением со стороны России, отмечает Антонов. При этом у России, по его словам, есть возможность увеличить свои экономические и торговые связи с другими странами, что частично компенсирует потери от действий Запада.

Кто из ЦА уже ограничил импорт в РФ

Отметим, что на сегодня первой страной Центральной Азии, которая уже ограничила в Россию параллельный импорт, стал Казахстан. NEWS.ru уже писал о том, что во избежание вторичных санкций Казахстан с апреля запустил систему учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. Это решение усложнило и поставки в Россию из Узбекистана, так как грузы идут через Казахстан. В результате цепочки поставок из Казахстана перемещаются в Киргизию, Китай и ОАЭ, а стоимость импортных товаров в РФ из-за этого может вырасти на 10–12%.

Еще один итог — некоторые компании уже сократили закупки для российского рынка холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума.

Впрочем, несмотря на такие ограничения, пока нет оснований для присоединения Казахстана к антироссийским санкциям, считает казахстанский политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

«Сейчас наша позиция — что Казахстан не вступает в коалицию присоединившихся к антироссийским санкциям стран, но при этом не дает обходить эти санкции. Мы понимаем свои риски, потому что вторичные санкции — удар по национальной экономике. Я думаю, если санкции будут содержать принципиальные вещи, наносящие вред национальным интересам страны, то Казахстан не пойдет на это», — пояснил NEWS.ru эксперт.

Что ввозят в Россию из Казахстана

Как пишет казахстанский Forbes, в прошлом году экспорт в Россию поднялся на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. А Financial Times указывает, что количество стиральных машин, доставленных из Казахстана в РФ, выросло с нулевого в 2021 году до 100 тыс. в 2022-м. Eurasianet отмечает, что в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тыс., но уже в 2022-м этот показатель вырос до $3,7 млн.

Также Казахстан начал ввозить в Россию в сто с лишним раз больше процессоров и контроллеров. А еще вырос экспорт накопителей (флешек), карт памяти и смарт-карт для выпуска банковских карт. Таких смарт-карт в Россию доставили более 387 тысяч, в то время как в 2021 году поставок не было вообще. Огромная сумма была получена за перепродажу в Россию компьютерной техники, мониторов и проекторов — $375,4 млн. Объем поставок за год увеличился более чем в 400 раз, сообщал один из казахстанских журналистов.

Экспорт смартфонов вырос в сотни раз. Если за первое полугодие 2021-го Казахстан продал России сотовых телефонов на сумму $36,8 тыс., то за первую половину 2022-го — на $78 млн. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тыс. единиц в 2022-м. В Россию из Казахстана ввозили бренды iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и другие. Поставки резко выросли в апреле текущего года, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка, пишет казахстанский Forbes.

Кроме того, в прошлом году Казахстан резко увеличил поставки в Россию автомобилей. За первые восемь месяцев 2022-го в нашу страну завезли 6,5 тыс. машин. Эта цифра в 15 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Готов ли Запад давить на Центральную Азию, если она ослушается

Эксперты считают, что Запад всерьез намерен пресечь сотрудничество центральноазиатских стран с Россией. США и Евросоюз не остановятся в своих требованиях положить этому конец, полагает востоковед, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев.

«Есть опасность, что Запад попытается прервать наши связи, устроив дестабилизацию в одной из стран региона — в качестве урока для остальных. Хотя я считаю, что все эти страны сегодня устойчивы. Может быть, немного неопределенная ситуация со стабильностью сохраняется в Казахстане, но и там уже положение становится надежнее», — заявил NEWS.ru востоковед.

По мнению Князева, центральноазиатские страны будут вести «политику лавирования» между Россией и Западом. Решения властей этих государств могут иметь ситуативный характер. С их стороны возможны политические заявления, но при этом реальное экономическое сотрудничество будет продолжаться.

«Не думаю, что страны региона готовы присоединиться к антироссийским санкциям, несмотря на политическое давление США и ряда европейских государств. Страны ЦА получают большие дивиденды от создавшейся ныне ситуации. Притом что взаимодействие с Россией — это вопрос выживания для центральноазиатских стран», — добавил эксперт.

Антироссийские санкции противоречат принципам ЕАЭС

Две центральноазиатские страны — Казахстан и Киргизия — входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), единственным донором которого все годы существования союза остается Россия. На нее, по данным специалистов, приходится около 80% евразийского рынка. Страны ЕАЭС потребляют российские ресурсы, пользуются ее рынками сбыта. Трудовые мигранты из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана не думают покидать российские города, их переводы составляют 35% ВВП Таджикистана, 30% ВВП Киргизии, 15% ВВП Узбекистана. Значительные суммы мигранты привозят домой наличными.

Объявить России санкции — это значит нанести невосполнимый ущерб своим экономикам. Запад не сможет компенсировать такие потери странам региона, полагают собеседники NEWS.ru.

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Руководители государств ЦА продемонстрировали свое отношение к Москве

Визиты официальных лиц из США и Евросоюза в Центрально-Азиатский регион продолжались до конца апреля, но уже в начале мая главы стран ЦА приехали в российскую столицу на День Победы. Прежде всего, это был политический жест, которым они дали понять Кремлю, что остаются его надежными партнерами, убеждены эксперты.

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