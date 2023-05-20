Залужный доложил США об обстановке на Украине Глава Комитета начштабов ВС США обсудил с главнокомандующим ВСУ обстановку на Украине

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель Комитетов начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону боевую обстановку на Украине с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Об этом сообщает официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер в письменном заявлении.

Отмечается, что Милли и Залужный «обменялись прогнозами и оценками» по поводу текущей ситуации вокруг СВО. При этом Батлер в очередной раз подтвердил «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что в ходе встречи с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи рассказал тому о ситуации на линии фронта. Генерал назвал представителю американского военного руководства возможные сценарии будущих действий ВСУ. Он также обратился к западным партнерам с призывом предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

В свою очередь научный сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис рассказал телеканалу CNN, что Украина не обладает достаточной мощью для победы над Россией. Эксперт уточнил, что это признают специалисты разведки Пентагона за закрытыми дверями. Он напомнил о заявлении председателя Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который сказал, что Киев рано или поздно сядет за стол переговоров.