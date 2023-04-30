Киев отчитался перед НАТО о ситуации на фронте Залужный отчитался перед НАТО о ситуации на линии фронта, попросил боеприпасы и технику

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что в ходе встречи с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи рассказал о ситуации на линии фронта, передает РИА Новости. Генерал назвал представителю американского военного руководства возможные сценарии будущих действий ВСУ. Он также обратился к западным партнерам с призывом предоставить Киеву дополнительную военную помощь.

Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель — подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи, — сказал Залужный.

Он уточнил, что Украине необходимы дополнительные поставки боеприпасов и техники. Стороны также обсудили подготовку украинских солдат Западом.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.