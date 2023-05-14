В США засомневались в военной мощи Украины CNN: разведка Пентагона признает, что Украина не сможет победить в СВО

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Научный сотрудник аналитического центра по вопросам внешней политики в Вашингтоне Дэниел Депетрис рассказал телеканалу CNN, что Украина не обладает достаточной мощью для победы над Россией. Эксперт уточнил, что это признают специалисты разведки Пентагона за закрытыми дверями. Он напомнил о заявлении председателя Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который сказал, что Киев рано или поздно сядет за стол переговоров.

Представители американской разведки за закрытыми дверями признали, что Украина, вероятно, не обладает достаточной боевой мощью, чтобы победить Россию, — сказал Депетрис.

Он добавил, что Европа делает недостаточно для помощи Киеву.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. По его словам, украинские военные будут полностью готовы при условии, что Запад поставит обещанное вооружение. Глава государства подчеркнул, что отсутствие боеприпасов ставит под угрозу не только наступление, но и удержание позиций украинской армии.