В ГД объяснили необходимость ликвидировать командиров ВСУ Депутат Журавлев: в ходе СВО следует ликвидировать офицеров и комбатов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня «Град»

В боевых действиях на Украине следует убирать наиболее ценные фигуры — офицеров и комбатов ВСУ, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, уничтожение каждого из них является локальной победой в информационной кампании.

В боевых действиях, как на шахматной доске, прежде всего следует убирать более ценные фигуры, а не только щелкать пешки. Офицеры и комбаты лучше обучены, кроме того, уничтожение каждого из них еще и локальная победа в информационной кампании, тем более если речь идет о командире подразделения «Эдельвейс», которое и название, и идеологию позаимствовало у гитлеровских горных стрелков, — рассказал депутат.

Журавлев добавил, что такие действия также добавят мотивации и силы духа российской армии. В качестве примера возможных целей депутат указал на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

К ликвидации таких знаковых персонажей я вообще бы подошел системно, обозначив ключевых деятелей киевского режима как приоритетные цели для наших разведгрупп. Появился где-то на линии фронта — получил пулю в лоб, без командования и бойцы ВСУ дезориентированы. Да и просто дышится легче, — заключил парламентарий.

20 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в результате действий российских сил в зоне СВО был убит командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк. Он утверждает, что бойцы батальона постоянно стреляли по мирным жителям республики.