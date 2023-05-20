В ЛНР сообщили о гибели комбата бригады ВСУ «Эдельвейс» Головатюка Марочко сообщил о гибели комбата бригады ВСУ «Эдельвейс» Головатюка в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня «Град»

В результате действий российских сил в зоне СВО был убит командир одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николай Головатюк, сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он утверждает, что бойцы батальона постоянно стреляли по мирным жителям республики.

10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. Это нацистская националистическая организация, — заявил Марочко.

По его словам, убийство Головатюка — это очередной пройденный этап в рамках тех задач, которые президент России Владимир Путин поставил при проведении военной операции на Украине, а именно — демилитаризация и денацификация страны.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские вооруженные силы в ходе боев под Артемовском (Бахмутом) убили выступавшего на стороне украинской армии Станислава Каплуновского, известного под прозвищем СС. Авторы утверждают, что в 1990-е годы он воевал в Чечне на стороне боевиков.