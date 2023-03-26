Ветерана нацистских группировок по прозвищу СС ликвидировали на Украине «РВ»: ВС РФ ликвидировали под Артемовском подельника чеченских боевиков Каплуновского

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Российские вооруженные силы в ходе боев под Артемовском ликвидировали выступавшего на стороне украинской армии Станислава Каплуновского, известного под прозвищем СС. В 1990-е годы он воевал в Чечне на стороне боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, Каплуновский являлся ветераном нацистских группировок и воевал в Чечне на стороне УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона, признана в России экстремистской и запрещена). Также сообщается, что в 2014–2015 годах мужчина принимал участие в боях в Донбассе на стороне Киева.

Ранее сообщалось, что командующий украинским националистическим разведывательным отрядом «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев был ликвидирован российскими военнослужащими в боях около города Сватово в ЛНР.

Также стало известно, что российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД.