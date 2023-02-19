Российские военные ликвидировали под Артемовском карателя ВСУ RT: под Артемовском ликвидирован боевик ВСУ, издевавшийся над телами российских военных

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ, сообщает телеканал RT. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На своих страницах в различных социальных сетях размещал фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними.

В ходе наступления российских штурмовых отрядов на Артемовск был уничтожен боевик ВСУ — капитан Александр Созанский. Неофашист известен тем, что в социальных сетях размещал фотографии и видео павших российских солдат, а также записывал свои издевательства над ними, — сказано в публикации.

C началом операции Созанский возглавлял одну из рот 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По информации телеканала, ликвидацию боевика подтвердили в городском совете города Самбор Львовской области.

Ранее Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных, так как это нарушает положения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Основанием для обращения в ООН стали кадры издевательств над российскими военнопленными, полученные уполномоченной от их родственников.