Под Сватово убит командир украинского нацотряда «Военкоры Русской Весны»: ликвидирован глава украинского отряда «Бешкетники Сирка» Щеголев

Фото: t.me/RVvoenkor

Иван Щеголев

Командующий украинским националистическим разведывательным отрядом «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев был ликвидирован российскими военнослужащими в боях около города Сватово в ЛНР, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Канал указывает, что Иван Щеголев с позывным Щегол, в 2016 году вступил в ряды украинского «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и участвовал в боевых действиях под командованием одного из его лидеров.

В боях у Сватово армией России уничтожен опытный главарь нацистского разведотряда «Бешкетники Сiрка», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные под Артемовском ликвидировали боевика ВСУ Александра Созанского, который глумился над телами солдат ВС РФ. Украинец известен тем, что являлся участником карательного батальона «Золотые ворота» украинского МВД, который известен своими издевательствами над населением ДНР, а также членом «Правого сектора».

До этого на Украине застрелили активиста «Правого сектора» Александра Иванина. Мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего. Преступление было совершено в городе Сумы вечером 27 октября. Активиста застрелили во дворе его дома. По словам очевидца, когда Иванин подъехал к дому и вышел из машины, по нему открыл огонь мужчина, сидевший на скамейке. Злоумышленник сделал несколько выстрелов.