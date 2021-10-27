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На Украине убили активиста «Правого сектора»

10:20, 28 октября 2021
На Украине убили активиста «Правого сектора» Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На Украине застрелили активиста радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) Александра Иванина. На месте преступления работает полиция. Предполагается, что мотивом убийства послужила антикриминальная деятельность погибшего, сообщает портал «Суспiльне».

Преступление было совершено в городе Сумы вечером 27 октября. Активиста застрелили во дворе его дома. По словам очевидца, когда Иванин подъехал к дому и вышел из машины, по нему открыл огонь мужчина, сидевший на скамейке. Злоумышленник сделал несколько выстрелов.

Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он (Иванин. — NEWS.ru) публично освещал деятельность определённых лиц, — пояснил порталу руководитель местной ячейки организации Сергей Супрун.

Ранее сообщалось, что в Иваново-Франковской области Украины убили 25-летнего участника боевых действий в Донбассе. Его доставили в больницу с ножевым ранением в грудь. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего была проведена операция, однако спасти жизнь так и не смогли.

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