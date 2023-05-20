ВСУ обстреляли село в Белгородской области Главдков: под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших нет.

Сегодня утром под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи, — написал он.

19 мая Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа, в результате чего пострадал один человек. Губернатор рассказал, что мужчина получил травмы руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Гладков уточнил, что специалисты провели подворовый обход, в ходе которого обнаружили разрушения одного из частных домовладений. По словам главы региона, в доме выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, осколки снаряда задели автомобиль и линию электропередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте случившегося.

Ранее Гладков сообщил об уничтожении российскими пограничниками украинского БПЛА в районе Шебекино. Он добавил, что пострадавших нет. Последствия на земле уточняли оперативные службы.