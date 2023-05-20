В Белгородской области опровергли информацию о прорыве диверсантов

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ 19 мая не соответствует действительности, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. По последним подтвержденным данным, 19 мая на границе Белгородской области велась плановая работа Вооруженных сил РФ.

Информация о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ не соответствует действительности. <...> Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, — указано в сообщении.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Белгородскую область со стороны села Граны Харьковской области пытались прорваться диверсанты вечером 19 мая. По данным канала, они были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Канал отмечал, что несколько человек пытались прорваться через село Красный Хутор Белгородского района, однако их атака была отбита. По данным канала, одновременно с этим ВСУ обстреляли позиции пограничников и в другом районе Белгородской области. Журналисты пишут, что обстрел велся со стороны села Бударки Харьковской области из снайперской винтовки, пострадавших нет.