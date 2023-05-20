Российская ПВО перехватила управляемую американскую авиабомбу Минобороны России: cредства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет С-300 зенитно-ракетного соединения ЦВО

Средства ПВО перехватили управляемую американскую авиабомбу GBU-3212, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В ведомстве отметили, что также удалось сбить 12 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и реактивных снарядов HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено двенадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также одна управляемая авиационная бомба производства США GBU-32, — сказал Конашенков.

Помимо этого, по словам Конашенкова, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Новоандреевка, Сладкое Донецкой Народной Республики, Кременная, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики.

До этого Минобороны РФ сообщало, что 16 мая в результате поражения гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в Киеве были полностью уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС.

В Пентагоне заявили, что поврежденный ракетами комплекс Patriot починили, предоставив Украине «некоторую помощь» в ремонте. В чем конкретно заключалось участие американской стороны при восстановлении Patriot, в военном ведомстве США не уточнили.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что армия США могла понести потери в живой силе при ракетном ударе по ЗРК Patriot в Киеве. Макгрегор выразил уверенность, что вместе с зенитным ракетным комплексом Штаты потеряли своих военнослужащих.