Снаряд ВСУ попал в жилой дом под Белгородом Гладков сообщил об обстреле села Архангельское под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские военные нанесли удар по селу Архангельское Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела пострадавших нет, один из снарядов попал в жилой дом, но не разорвался при падении. На месте работают экстренные службы.

Под обстрелом Архангельское. По предварительным данным, неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Пострадавших нет. Взрывотехники работают. Оперативные и аварийные службы продолжают подворовой обход территории, — написал Гладков.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Муром. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, в селе была повреждена линия электропередачи.

19 мая Гладков рассказал, что под обстрел попало село Старый Хутор Валуйского округа, в результате чего пострадал один человек. Губернатор рассказал, что мужчина получил травмы руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Кроме этого, были повреждены несколько домов, автомобиль и линия электропередачи.