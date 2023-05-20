Пригожин: Артемовск полностью взят

Фото: Евгений Пригожин/Telegram

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram-канале заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Пригожин напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

224 дня длилась операция по взятию Бахмута (Артемовск. — NEWS.ru) — «Бахмутская мясорубка». Началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. Здесь были только ЧВК «Вагнер». Мы помогали сами себе, — рассказал Пригожин.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать. Также подчеркивается, что российским силам предстоит тщательно проверить территорию «Домино», поскольку там могут оставаться небольшие группы украинских военных.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры. Экс-разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном счете это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.