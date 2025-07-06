Захарова объяснила, для чего Зеленский добивается встречи с Путиным

Захарова объяснила, для чего Зеленский добивается встречи с Путиным Захарова: Зеленский ищет встречи с Путиным ради подтверждения своей легитимности

Украинский лидер Владимир Зеленский добивается встречи с президентом России Владимиром Путиным для одной ключевой цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос». По ее словам, Зеленский стремится искусственно подтвердить свою легитимность, минуя законные процедуры.

Захарова подчеркнула, что глава Украины пытается использовать возможный диалог с российским президентом не для решения вопросов. Зеленскому необходимо любым способом, кроме законного, доказать свой статус «власть имущего», пояснила она.

Помимо этого, представитель МИД РФ отметила у президента Украины сильный страх потерять внимание. По ее мнению, он панически боится быть забытым Западом и отодвинутым на задний план.

Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках, — добавила представитель МИД.

Ранее Путин вновь заявил о готовности к встрече с Зеленским. Однако он подчеркнул, что ключевым вопросом остается легитимность украинского руководства и то, кто будет подписывать итоговые соглашения.