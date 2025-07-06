Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 04:16

Захарова объяснила, для чего Зеленский добивается встречи с Путиным

Захарова: Зеленский ищет встречи с Путиным ради подтверждения своей легитимности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский добивается встречи с президентом России Владимиром Путиным для одной ключевой цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос». По ее словам, Зеленский стремится искусственно подтвердить свою легитимность, минуя законные процедуры.

Захарова подчеркнула, что глава Украины пытается использовать возможный диалог с российским президентом не для решения вопросов. Зеленскому необходимо любым способом, кроме законного, доказать свой статус «власть имущего», пояснила она.

Помимо этого, представитель МИД РФ отметила у президента Украины сильный страх потерять внимание. По ее мнению, он панически боится быть забытым Западом и отодвинутым на задний план.

Он не отходит от микрофонов. Он, по-моему, уже спит с веб-камерой и дает вот эти онлайн-интервью, выступает на любых площадках, — добавила представитель МИД.

Ранее Путин вновь заявил о готовности к встрече с Зеленским. Однако он подчеркнул, что ключевым вопросом остается легитимность украинского руководства и то, кто будет подписывать итоговые соглашения.

Мария Захарова
Владимир Зеленский
Владимир Путин
легитимность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.