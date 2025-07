Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 июля 2025 года

Наступило первое воскресенье второго месяца лета — 6 июля 2025 года. Сегодня в России поздравляют моряков, а во всем мире пары соревнуются в поцелуях. Какие еще есть поводы для торжества, о чьих именинах не стоит забывать и почему нельзя в этот день ложиться раньше полуночи — рассказали в нашей новой статье.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

6 июля в нашей стране принято поздравлять сотрудников финансовой службы Министерства внутренних дел (МВД). Эти люди в ответе за то, чтобы средства из государственного бюджета правильно распределялись на обеспечение порядка и борьбу с преступностью в стране. Сегодня в честь этих работников в разных уголках России устроят праздничные концерты и другие торжественные мероприятия, а также у многих из них появится повод встретиться с коллегами в неформальной обстановке.

В России есть сегодня еще один праздник — День работников морского и речного флота. Обычно его отмечают в первое воскресенье июля, и в 2025 году торжество выпало на 6-е число. Поздравления в этот день заслуживают не только сами моряки, но и представители других важных для работы флота профессий — спасатели, ремонтники судов, сотрудники портов, водолазы и другие люди, чья деятельность связана с морями или реками.

Во всем мире 6 июля отмечают труд врачей-кардиологов. Они действительно являются одними из тех, кто спасает тысячи жизней людей ежедневно. Почему была выбрана именно эта дата для праздника — не известно. Зато это точно отличный повод, чтобы поблагодарить врачей за работу и милосердие.

6 июля празднуют Всемирный день кардиологов Фото: Shutterstock/FOTODOM

Необычные праздники и памятные события

6 июля есть и очень необычные праздники. Один из них — Всемирный день поцелуя. Зародился праздник в Великобритании еще в конце XIX века, а сейчас его поддерживают жители как минимум 60 стран. Отмечают этот день яркими массовыми мероприятиями и соревнованиями — пары стараются выиграть награды за самый долгий, самый красивый и самый необычный поцелуй.

Вот другие оригинальные поводы для торжества сегодня:

День сплетения венков;

День жареной курицы;

День ролла;

День домры;

День посадки деревьев.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Православная церковь 6 июля чтит память святых Русской православной церкви, которые посвятили жизнь службе Владимиро-Суздальской епархии. В этот день в храмах проводят торжественные службы в честь преподобных, мучеников и святителей, список которых достигает сотни имен. Все они внесли вклад в становление христианской веры на земле Владимирской, стояли за веру до конца и сотворили множество добрых дел.

Народные приметы 6 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народе 6 июля называют Аграфеной Купальницей. Дело в том, что этот день предшествует празднику Ивана Купалы, который отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Ранним утром в день Аграфены принято умываться росой и класть на пороги и окна домов крапиву — так люди защищались от злых духов. А еще 6 июля сажали репу и верили, что урожай ее будет богатым.

Что нельзя делать 6 июля:

проводить весь день в тишине;

срывать цветы ради украшения жилья;

укладываться спать раньше полуночи — к ночным кошмарам;

общаться с неприятными людьми.

6 июля нельзя срывать цветы, чтобы украсить ими жилье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 6 июля в разные годы?

Именно в этот день в 1785 году доллар стал официальной денежной единицей США.

В 1885 году во Франции создали вакцину против бешенства. Первый успешный образец лекарства ввели 9-летнему ребенку, которого укусила больная собака.

В 2009 году президент США Барак Обама в первый раз прибыл с официальным визитом в Москву. Тогда лидеры обеих стран подписали Договор о сокращении наступательных вооружений.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 6 июля?

В этот день появились на свет:

Марк Шагал (1887 год) — российский художник еврейского происхождения и яркий представитель авангардистов прошлого столетия. Его самую узнаваемую картину «Над городом» можно увидеть в Третьяковской галерее.

Фрида Кало (1907 год) — мексиканская художница с очень яркой внешностью, которую она гениально запечатлела в автопортретах.

Сильвестр Сталлоне (1946 год) — американский актер и кинорежиссер, известный нам по ролям в фильмах «Рэмбо» и «Неудержимые».

В этот день мир покинули:

Георг Симон Ом (1854 год) — немецкий ученый-физик. Именно он открыл основной закон электрической цепи, который теперь носит его имя.

Луи Армстронг (1971 год) — знаменитый американский джазовый музыкант, автор известных во всем мире композиций What a Wonderful World и Let My People Go.

Нонна Мордюкова (2008 год) — советская и российская актриса, которую зритель помнит по ролям в фильмах «Молодая гвардия» и «Бриллиантовая рука».

Именины и дни ангела 6 июля: кого не забыть поздравить?

Не забудьте поздравить с днем ангела Доминику, Люцию, Терезу, Агриппину, Антона, Артемия, Артема, Германа, Федора, Святослава и Кузьму.