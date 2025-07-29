Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 июля 2025 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 июля 2025 года

Настало 29 июля 2025 года. В последний вторник июля принято защищать полосатых хищников, говорить об успехах в США в космосе и красить губы помадой. Почему сегодня нельзя просить у начальства повышение, а также что еще важное и интересное случилось в этот день в России и мире — узнаете из нашей свежей статьи.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

В России 29 июля нет отдельного официального повода для торжества, зато во всем мире сегодня отмечают праздник, который зародился в нашей стране, — Международный день тигра. Праздник достаточно молодой: он возник в 2010 году по итогам Глобального тигриного саммита в Санкт-Петербурге. На нем собрались представители десятков стран, в которых живет этот полосатый хищник, чтобы вместе решить, как защитить его популяцию от вымирания. Уже видно, что старания оказались не напрасными — с 2015 года число особей амурских тигров в России увеличилось в 1,5 раза.

В США 29 июля отмечают годовщину создания НАСА — Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. В 2025 году правительственная организация отмечает 67 лет существования. Это агентство помогает запускать в космос спутники и экспедиции на другие планеты, а также курирует большинство американских инициатив по исследованию Вселенной.

Необычные праздники и памятные события

29 июля во многих странах отмечают и необычный праздник — Международный день губной помады. Этот вид косметики существует уже более 5000 лет: еще в Древней Месопотамии женщины использовали измельченные минералы для окрашивания губ. Сегодня помада — символ уверенности, стиля и самовыражения. От классических красных оттенков до смелых неоновых тонов — она позволяет дополнить стиль и подчеркнуть индивидуальность.

Как отметить этот день? Попробуйте новый оттенок, подарите подруге любимый бренд или посмотрите документальный фильм об истории этого самого популярного продукта декоративной косметики.

Вот другие необычные праздники, которые приходятся на 29 июля:

День спиртоносного дерева;

День заботы о любимых людях;

День куриных крылышек;

День жертвования купленным сыром.

29 июля отмечают День куриных крылышек Фото: Shutterstock/FOTODOM

Церковные и религиозные праздники сегодня

29 июля православные христиане чтят память мученицы Иулии Корсиканской. Девушка происходила из знатной семьи и жила на заре христианства в Карфагене. Когда город захватили вандалы, Иулия оказалась в рабстве. Ее хозяином стал торговец родом из Сирии по имени Евсевий. Несмотря на то что они были разной веры, девушка старалась честно служить своему владельцу. Однажды он взял Иулию с собой в Галлию, куда они отправились на корабле. Судно сделало остановку в Корсике, чтобы принести жертву языческим богам. Евсевий направился к идолам, а Иулия осталась на корабле, так как верила только в единого Бога.

Когда о нежелании рабыни сделать жертву узнал губернатор, то он решил напоить Евсевия, чтобы тот не мешал вывести девушку на сушу насильно. Иулия ступила на землю, но поклоняться идолам все равно отказалась. За отказ и дерзкий ответ ее приговорили к смертной казни. Девушка подверглась очень жестоким истязаниям: ей разбили лицо до крови, таскали за волосы и распяли на кресте, подобно Иисусу. В этот момент из ее рта вылетела белая голубка — символ непорочности и святости. С тех пор Иулия стала христианской покровительницей Корсики.

Народные приметы 29 июля 2025 года: что запрещено делать в этот день?

В народе 29 июля прозвали Финогеевым днем. Сегодня необходимо максимально окружить себя позитивными эмоциями, а также активно делиться ими с окружающими. Встречи с приятелями сулят удачу и счастье — поэтому пригласите кого-нибудь в гости и накройте для них стол с угощениями.

Чего нельзя делать 29 июля:

лениться — удача пройдет стороной;

унывать — к проблемам;

делать уборку — можно обречь себя на нищету;

просить повышения на работе — к ухудшению отношений с начальством.

Погодные приметы по народному календарю:

роса задержалась до полудня — к жаре;

найти раздвоенный колос ржи — к богатству;

плотный туман — к обилию грибов;

коршуны активно летают — к засухе.

Найти 29 июля раздвоенный колос ржи сулит богатство Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 29 июля в разные годы?

В 1586 году на реке Туре основали сибирский город Тюмень. Такое решение приняли московские воеводы Василий Сукин и Иван Мясной.

В 1954 году мир впервые увидел книгу, которая станет абсолютным хитом, — первую часть трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Именно 29 июля роман опубликовали в Великобритании.

В 1981 году в Лондоне сыграли свадьбу века — принц Чарльз (ныне — король Карл III) женился на леди Диане Спенсер. За трансляцией торжества следили более 700 миллионов человек по всему миру.

Этот день в истории: кто родился и кто умер 29 июля?

В этот день появились на свет:

Иван Айвазовский (1817 год) — русский художник, знаменитый искусным изображением моря на полотнах;

Игорь Крутой (1954 год) — российский композитор. Хиты его авторства исполняют Лайма Вайкуле, Александр Серов, Лариса Долина и Ирина Аллегрова;

Фернандо Алонсо (1981 год) — автогонщик родом из Испании, двукратный чемпион мира серии «Формула-1».

В этот день мир покинули:

Винсент Ван Гог (1890 год) — голландский художник с одним из самых узнаваемых стилей в мире. Он работал в направлении постимпрессионизм и до сих пор пользуется популярностью у молодого поколения;

Елена Фадеева (1999 год) — советская и российская актриса театра и кино. Она сыграла в картинах «Забытая мелодия для флейты» и «Увидеть Париж и умереть».

Именины и дни ангела 29 июля: кого не забыть поздравить?

Сегодня именины у Марты, Олафа, Антиоха, Афиногена, Иакова, Иоанна, Кассиодора, Кириака, Павла, Петра, Сенатора, Фавста (Фауста), Алевтины, Валентины, Доминаты, Иулии (Юлии), Матроны и Хионии. Проверьте, есть ли в этом списке имена ваших знакомых, и не забудьте их поздравить с днем ангела!