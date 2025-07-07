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07 июля 2025 в 17:38

В Тюмени решили необычным способом бороться с хейтерами нового пляжа

На пляже в Тюмени поставили табличку с ответом для возмущенных жителей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Тюмени на новом городском пляже у озера Круглое поставили табличку с развернутым ответом для жителей, возмущенных качеством зоны отдыха, сообщает издание «Подъем». Недовольным посоветовали купаться в тех местах, которые не были благоустроены.

Везде таблички развешаны, что ждем обратной связи. И люди начинают хейтить. И хейтят в основном те люди, которые категорично относятся к замечаниям по поводу курения и поведения. Подкипело, и мы решили сделать вот такую табличку, на свой страх и риск, — поделился директор управляющей пляжем компании Александр Андросов.

Он отметил, что после открытия сотрудники его компании устали объяснять людям «базовые вещи»: запрет на курение и кальяны, распитие спиртного, купание с питомцами. По его словам, это первый городской пляж в Тюмени и большинство жителей (86%) все же оставляют положительные отзывы.

Мы по-доброму. Я считаю, никого мы не обидели. Я пытался сделать это с юмором. И табличка разлетелась по всем каналам. Мало кто писал, что бесплатный пляж появился в городе, новый, но зато табличка хайпанула, — добавил Андросов.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы начался демонтаж защитного вала по решению администрации города и Краснодарского края. Такая мера обусловлена необходимостью завершить их очистку. При этом на побережье уже несколько месяцев не наблюдается выбросов нефтепродуктов.

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