На пляжах Анапы начали демонтировать защитный вал

Сети для защиты от нефтепродуктов на пляже в Анапе

Демонтаж защитного вала начался на пляжах Анапы по решению администрации города и Краснодарского края, сообщили в региональном оперштабе. Там уточнили, что такая мера обусловлена необходимостью завершить их очистку. При этом на побережье уже несколько месяцев не наблюдается выбросов нефтепродуктов.

Защитный вал на пляжах Анапы демонтируют, работы стартовали в двух направлениях — от Лечебного пляжа рядом с Морпортом в Анапе и со стороны села Витязево, — говорится в публикации.

Уточняется, что защитный вал сделан из песка, содержащего фрагменты мазута. Без его очистки завершение работ на берегу не представляется возможным. Демонтаж вала будет проходить в три этапа.

На одном участке защитный вал сохранят — это береговая линия от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, так как там еще идут водолазные работы, — добавили в оперштабе.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что Дагестан стал пользоваться особой популярностью у туристов. Туроператоры отмечают рост продаж путевок с проживанием на побережье Каспийского моря, чему поспособствовало закрытие пляжей Анапы.