Чеботина похвасталась фигурой в мини-платье с дерзким разрезом до бедра

Певица Люся Чеботина в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра посетила премьеру сериала «Баранкины и камни силы» режиссера Михаила Полякова в Москве. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость выложила фотографию, продемонстрировав подписчикам наряд, подчеркивающий ее фигуру.

Смелый образ артистка дополнила сумкой Bottega Veneta и красными босоножками. Волосы ей уложили в аккуратный пучок, а на лице сделали вечерний макияж. В качестве украшений Чеботина выбрала золотые часы, браслеты и множество сережек. Премьеру также посетили актеры Никита Панфилов, Игорь Чехов, Анна Савранская, музыкант Слава Скрипка и другие.

Ранее блогер Ида Галич поделилась с подписчиками фотографией своей новорожденной дочери. Телеведущая назвала девочку аристократкой, поскольку схватки начались во время экскурсии в музее-усадьбе. Блогер отметила, что, перелистывая фотографии, не может поверить своим глазам: на снимках присутствуют она, ее любимый и «совершенно новый человек».

До этого певица Алена Апина выложила в соцсети снимок с побережья. На нем 60-летняя звезда позирует в белом купальнике на пляже. По словам экс-солистки «Комбинации», поклонники давно просили ее показать, как она выглядит без ретуши и фильтров.