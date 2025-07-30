Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 17:45

Чеботина похвасталась фигурой в мини-платье с дерзким разрезом до бедра

Люся Чеботина Люся Чеботина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Люся Чеботина в черном кожаном мини-платье с разрезом до бедра посетила премьеру сериала «Баранкины и камни силы» режиссера Михаила Полякова в Москве. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость выложила фотографию, продемонстрировав подписчикам наряд, подчеркивающий ее фигуру.

Смелый образ артистка дополнила сумкой Bottega Veneta и красными босоножками. Волосы ей уложили в аккуратный пучок, а на лице сделали вечерний макияж. В качестве украшений Чеботина выбрала золотые часы, браслеты и множество сережек. Премьеру также посетили актеры Никита Панфилов, Игорь Чехов, Анна Савранская, музыкант Слава Скрипка и другие.

Ранее блогер Ида Галич поделилась с подписчиками фотографией своей новорожденной дочери. Телеведущая назвала девочку аристократкой, поскольку схватки начались во время экскурсии в музее-усадьбе. Блогер отметила, что, перелистывая фотографии, не может поверить своим глазам: на снимках присутствуют она, ее любимый и «совершенно новый человек».

До этого певица Алена Апина выложила в соцсети снимок с побережья. На нем 60-летняя звезда позирует в белом купальнике на пляже. По словам экс-солистки «Комбинации», поклонники давно просили ее показать, как она выглядит без ретуши и фильтров.

Люся Чеботина
певицы
образы
наряды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, почему телефонные мошенники звонят с московских номеров
Психолог раскрыл, в чем главная причина конфликтов автомобилистов
В Эстонии захотели накормить украинцев мясом диких животных
Рогов ответил, куда могут ударить ВСУ в течение ультиматума Трампа
Концерт писательницы Рубиной в Ташкенте отменили
Умер актер, сыгравший в сериале «Война миров»
Забудьте о садовых вредителях! Тля и жуки покинут огород навсегда
Белые медведи из Московского зоопарка попали на фото, спасаясь от жары
В Красноярском крае подняли вопрос запрета майнинга
Раскрыто, как отбирают работников в мошеннические кол-центры
Не стало голливудской знаменитости из фильмов «Рокки» и «Кобра»
Генерал раскрыл, какую цель в Москве могут атаковать хакеры ВСУ
Российский бизнес назвал самый популярный способ защиты от хакерских атак
Россия может потерять баснословные деньги из-за санкций Трампа против Китая
Книгу Навального признали экстремистским материалом
Путин назвал красивый курорт России
Москвичей предупредили об ограничении движения на одном из участков метро
Россиянам рассказали, кому не нужно платить налог на доход по вкладам
«Довольно длинный»: Трамп подколол Байдена, похваставшись ударом в гольфе
«Ланцет» выиграл в прятки у танка ВСУ
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.