Пью этот напиток перед сном — засыпаю за 10 минут и встаю бодрячком

Пью этот напиток перед сном — засыпаю за 10 минут и встаю бодрячком

Проблемы со сном мучают многих, а проснуться отдохнувшим — мечта. Оказывается, есть простой и натуральный напиток, который помогает заснуть быстрее и спать крепче. Готовится он за 5 минут и доступен каждому.

Секрет — в теплой смеси молока, банана и щепотки корицы. Банан богат магнием и калием — они расслабляют мышцы и снимают стресс. Молоко содержит триптофан, способствующий выработке мелатонина — гормона сна. А корица улучшает кровообращение и придает приятный вкус. Все, что нужно, — половина банана, стакан теплого молока и немного корицы. Взбить все блендером и выпить за 30 минут до сна.

Напиток действует мягко и эффективно. Если регулярно пить его на ночь — сон станет спокойным и глубоким.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.