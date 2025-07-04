Дерматолог рассказала о скрытой опасности поцелуев Дерматолог Филева заявила, что через поцелуй можно заразиться гепатитом В

Через продолжительные поцелуи можно подхватить цитомегаловирус, бактерии стрептококки, грибки Candida и даже гепатит B, заявила РИАМО дерматолог Александра Филева. Чаще всего, по ее словам, таким образом передается вирус простого герпеса.

Поцелуй — возможный путь передачи инфекции: вирусной, бактериальной и даже грибковой. Чаще всего через поцелуи передается вирус простого герпеса: его легко получить даже при кратковременном контакте, особенно если у человека есть активные высыпания, — предупредила Филева.

Мононуклеоз — еще одна инфекция, передающаяся через длительные поцелуи. Его вызывает вирус Эпштейна — Барр, который особо опасен для людей с ослабленным иммунитетом, отметила врач. Она добавила, что риск заражения гепатитом B повышается при язвах и ранах во рту.

Психолог Дарья Сальникова ранее заявила, что поцелуи с другим человеком способствуют профилактике инсультов и сосудистых заболеваний. Аналогично с объятиями и нежными прикосновениями.