Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 05:09

Симоньян рассказала о написании главной книги своей жизни

Симоньян представила свой роман о цифровом апокалипсисе XXI века

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» является современной интерпретацией библейского Апокалипсиса из «Откровений Иоанна», заявила в эфире программы «Право знать» автор книги, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она назвала ее самой главным трудом в своей жизни.

Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в «Откровении Иоанна», то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти все в Библии, это написано метафорически, — отметила Симоньян.

Как добавила главред, перед публикацией она дала почитать книгу очень серьезным церковным иерархам. Они дали журналистке благословение на издание текста. Симоньян подчеркнула, что переложила библейские метафоры на явления сегодняшнего дня.

Человечество сейчас развивается быстрее, чем когда бы то ни было, продолжила Симоньян. Она напомнила, что совсем недавно мобильные телефоны и интернет казались чудом. Сейчас же никого не удивляют ИИ-помощники вроде ChatGPT.

Глава RT и МИА «Россия сегодня» ранее сообщила, что на книгу уже открыт предзаказ. Все средства от ее продажи будут направлены на благотворительность и помощь фронту. Большой предзаказ позволит увеличить тираж книги и, соответственно, объем средств, направляемых на помощь бойцам и лечение детей.

книги
Библия
апокалипсис
Маргарита Симоньян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
Военкомат подвергся атаке БПЛА в Кременчуге на Украине
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Смолов сделал громкое заявление после конфликта в «Кофемании»
Порядка 20 детей попали в больницу, наевшись яда в китайском детсаду
Беженка рассказала о чудесном спасении от дрона ВСУ благодаря винограду
Россиян предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни
Магнитные бури сегодня, 6 июля: что завтра, головокружение, тошнота, апатия
В Германии озвучили неудобный факт об украинском «Азове»
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.