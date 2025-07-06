Симоньян рассказала о написании главной книги своей жизни

Роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра» является современной интерпретацией библейского Апокалипсиса из «Откровений Иоанна», заявила в эфире программы «Право знать» автор книги, главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она назвала ее самой главным трудом в своей жизни.

Это книга о том, как на самом деле будет происходить то, что написано в «Откровении Иоанна», то есть Апокалипсис. Понятно же, что в Библии, как почти все в Библии, это написано метафорически, — отметила Симоньян.

Как добавила главред, перед публикацией она дала почитать книгу очень серьезным церковным иерархам. Они дали журналистке благословение на издание текста. Симоньян подчеркнула, что переложила библейские метафоры на явления сегодняшнего дня.

Человечество сейчас развивается быстрее, чем когда бы то ни было, продолжила Симоньян. Она напомнила, что совсем недавно мобильные телефоны и интернет казались чудом. Сейчас же никого не удивляют ИИ-помощники вроде ChatGPT.

Глава RT и МИА «Россия сегодня» ранее сообщила, что на книгу уже открыт предзаказ. Все средства от ее продажи будут направлены на благотворительность и помощь фронту. Большой предзаказ позволит увеличить тираж книги и, соответственно, объем средств, направляемых на помощь бойцам и лечение детей.