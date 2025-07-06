Врачи получили новые полномочия по опасным пациентам

С 1 марта 2025 года в России медики обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, чье поведение признано угрожающим окружающим, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Огуль. Закон касается лиц с подтвержденными тяжелыми психическими расстройствами.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья подчеркнул, что норма направлена на профилактику общественно опасных действий и повышение безопасности. Речь идет не обо всех пациентах с психиатрическими диагнозами, а только о тех, чье опасное состояние документально подтверждено врачами. Для таких граждан будет установлено активное диспансерное наблюдение.

Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих, — сказал Огуль.

Депутат добавил, что Минздрав утвердил четкие критерии оценки рисков, исключающие произвол. Эта мера, по его словам, не ущемляет права пациентов, а обеспечивает их защиту и защиту общества, позволяя оперативно реагировать на угрозы в рамках принципов гуманности.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что информация, содержащаяся в новом реестре больных по 12 заболеваниям, будет хорошо защищена. Подобные списки формируются для государства, а не для публикации в открытых источниках.







