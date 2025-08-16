На Западе унизили Нетаньяху после слов о «гражданском правительстве» в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — проблема для своей страны, заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен в комментарии Jyllands-Posten. Она отметила, что нынешние власти работают против своего государства.

Нетаньяху сейчас сам по себе является проблемой. Невооруженным глазом видно, что нам очень, очень трудно повлиять на то, что происходит в Израиле, — объяснила Фредериксен.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.

До этого израильский премьер обратился к иранскому народу с призывом свергнуть действующий режим, пообещав в случае успеха технологическую помощь в решении проблемы водоснабжения. Он обвинил Тегеран в провале «двенадцатидневной войны» и ущемлении прав граждан. Нетаньяху призвал иранцев протестовать против «несправедливого режима», утверждая, что перемены возможны только при решительных действиях народа.