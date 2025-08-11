Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 21:20

Минздрав возложил на работодателей новое обязательство

Минздрав обязал работодателей отправлять работников на психиатрический осмотр

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники, у которых в ходе обязательных медосмотров будут выявлены признаки психических отклонений, будут направляться на психиатрическое освидетельствование по инициативе работодателей, говорится в новом приказе Минздрава России, размещенном на официальном портале правовой информации. Работодатели теперь обязаны направлять их на соответствующее обследование.

В случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования, — говорится в документе.

Ранее Минздрав России выступил с инициативой увеличить срок лечения пациентов с гипертонией до 12 месяцев. В настоящее время средняя длительность лечения больных с повышенным давлением составляет 10 дней.

Кроме того, депутаты Госдумы по итогам круглого стола по проблеме ожирения рекомендовали правительству включить это заболевание в перечень социально значимых. Они также предложили Минздраву ввести диспансерное наблюдение за пациентами с ожирением и организовать их учет.

Минздрав
законы
психиатрия
работники
сотрудники
