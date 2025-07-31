Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников

Минздрав России предложил продлить лечение пациентов с гипертонией до 12 месяцев. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов. На данный момент средняя продолжительность лечения людей с высоким давлением составляет 10 дней.

Ведомство подготовило проект нормативного акта, устанавливающего обновленные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи взрослому населению при артериальной гипертензии и гипертонических кризах. В тексте документа четко регламентируются виды и объемы необходимых медицинских мероприятий, в том числе: назначение лекарств, проведение анализов, консультации узкопрофильных специалистов.

Согласно предложенным изменениям, перечень обязательных диагностических мероприятий для гипертоников может быть существенно дополнен — рассматривается включение шести новых видов исследований. В него войдут: биохимический анализ крови, исследование активности печеночных трансаминаз, рентген грудной клетки, УЗИ брюшной полости и несколько других обследований. Для стационарных пациентов предусматривается обязательное ежедневное наблюдение врачом-кардиологом при участии среднего и младшего медицинского персонала. Также предлагается изменить средний срок лечения — с 10 дней до года.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что медицинские справки для водителей пока останутся в прежнем формате. По его словам, никаких изменений в порядок медосвидетельствования и форму медзаключения вводить не планируют. Новые правила вступят в силу только с 1 марта 2027 года.