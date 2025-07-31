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31 июля 2025 в 12:22

Минздрав поставил точку в споре об электронных медсправках для водителей

Минздрав России: форма медзаключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медицинские справки для водителей пока останутся в прежнем формате, заявил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, никаких изменений в порядок медосвидетельствования и форму медзаключения вводить не планируют. Новые правила вступят в силу только с 1 марта 2027 года.

Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет, — подчеркнул Кузнецов.

Ранее сообщалось, что с 1 августа медицинские справки формы 003/ву для водителей перейдут исключительно в электронный формат. Как рассказал руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, вместо привычных бумажных документов автовладельцы будут получать QR-код и уникальный номер справки.

До этого стало известно, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу изменения в перечне медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В обновленный список внесено новое положение — запрет на управление транспортом для лиц с общими расстройствами психологического развития.

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Россия
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