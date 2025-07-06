В Харькове прогремела серия взрывов Мэр Харькова Терехов сообщил о трех взрывах в городе

После объявления воздушной тревоги мэр Харькова Геннадий Терехов сообщил о трех взрывах, прогремевших в городе. Информации о возможных повреждениях и пострадавших он не привел.

Очевидцы в пабликах утверждают, что Харьков подвергся масштабной атаке. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации взрывы ночью прогремели и в Николаеве.

Ранее стало известно о массированном ночном ударе российской армии по украинской территории, в ходе которого было использовано более 450 отечественных дронов «Герань-2». Также ВС РФ применили приблизительно 40 ракет различных типов. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Киева является главной причиной усиления атак российских БПЛА на объекты Украины. По его словам, украинские власти прекрасно знают, как урегулировать кризис.

До этого в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. По мнению очевидцев, были применены баллистические ракеты.