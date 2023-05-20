«Посмотри сам!»: Медведев пригласил Маска приехать в Артемовск Медведев позвал Маска в Артемовск, ответив ему на прошлогодний вопрос

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил американского миллиардера Илона Маска посетить Артемовск. Таким образом российский политик ответил на прошлогодний твит американца. Ранее сообщалось об установлении контроля над городом российскими силами.

В октябре 2022 года Медведев отреагировал на решение действующего на тот момент премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку. Тогда он оставил в Twitter сообщение: «Пока-пока, поздравляю латук». На это сообщение откликнулся Маск, который назвал россиянина «хорошим троллем» и поинтересовался, как у РФ «обстоят дела» в Артемовске.

Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте... Приезжай и посмотри сам! — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в этой связи заявил, что Киев попал в расставленную собственноручно ловушку в Артемовске, сообщив на весь мир, что город невозможно взять. Он также отметил, что Артемовск открывает путь к последней линии обороны Украины, на которой располагаются Славянск и Краматорск, а дальше — выход к Днепру.