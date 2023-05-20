В ГД объяснили, почему Артемовск стал ловушкой для властей Украины Депутат ГД Журавлев: Киев попал в ловушку в Артемовске, заявив о неприступности города

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Киев попал в расставленную собственноручно ловушку в Артемовске, сообщив на весь мир, что город невозможно взять, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, с потерей города к властям Украины появятся вопросы от «западных кураторов» по поводу растраченных денег и оружия. Он отметил, что Артемовск открывает путь к их последней линии обороны, на которой располагаются Славянск и Краматорск, а дальше — выход к Днепру.

Те, кто взял Артемовск, — герои. Доблесть русского солдата ни у кого и никогда не вызывала ни малейших сомнений. Как и предполагал, несмотря на ультиматумы и предупреждения, штурмовые отряды никуда не ушли и завершили важное дело. Кроме того, это серьезная идеологическая победа — украинские власти сами попали в расставленную собственноручно ловушку. Раструбили на весь мир, что это неприступная крепость, а теперь, с потерей города, возникнут и вопросы к Киеву от западных кураторов, — сказал Журавлев.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что после захвата под контроль Артемовска российские силы должны двинуться в сторону Краматорска и Славянска. По его словам, сейчас понадобится некоторое время на «зачистку» Артемовска, однако сразу после этого силы РФ должны будут отправиться в дальнейшее наступление.