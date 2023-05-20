«Команды «стоять» не было»: названа новая цель сил России после Артемовска Военэксперт Матвийчук: после Артемовска силы РФ должны сразу пойти на Краматорск и Славянск

Фото: Министерство обороны РФ

После взятия Артемовска (Бахмута) российские силы должны двинуться в сторону Краматорска и Славянска, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сейчас понадобится некоторое время на «зачистку» Артемовска, однако сразу после этого силы РФ должны продолжить наступление.

Взятие Артемовска — это одно. Теперь Артемовск надо зачистить. И его зачистят. Кого-то в плен [возьмут], кого-то выгонят. И после этого, я думаю, войска двинутся дальше. Команды «стоять» не было, думаю, направление вырисовывается — это Краматорск — Славянск, эта агломерация должна быть освобождена, по крайней мере так министр обороны и начальник Генштаба заявляли недели две-три назад, — сказал Матвийчук.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.