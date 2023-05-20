Военэксперт рассказал, чем уникальна операция по взятию Артемовска Военэксперт Матвийчук: Россия взяла Артемовск при равных силах с ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Россия взяла Артемовск при равном количестве техники и живой силы с ВСУ, рассказал NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что украинская сторона превратила город в крепость. Несмотря на это, отмечает эксперт, российская армия уничтожала бойцов ВСУ, получая превосходство по ходу боевых действий благодаря мастерству и героизму солдат и офицеров.

По словам эксперта, операция по взятию Артемовска будет показательной в плане взаимодействия войск и получения огневого превосходства над противником.

По военной науке войска, занявшие район, если они остановились, сразу переходят к обороне — сооружают оборонительные позиции, нарезают секторы огня, выставляют посты. Все ради сохранения войск и жизней солдат. Смысл будет заключаться в том, что есть три типа обороны — оборона на подготовительных оборонительных сооружениях, город сам превращается в крепость, типа Кенигсберга, и город, который превратили в крепость уже во время боевых действий. Последний случай как раз про Артемовск — нацисты во время боев превратили его в крепость, которую мы наконец-то взломали, — сказал Матвийчук.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.