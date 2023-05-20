Военэксперт рассказал, сколько тысяч бойцов ВСУ погибли в Артемовске Военный эксперт Матвийчук: ВСУ потеряли около 15 тысяч человек при обороне Артемовска

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ВСУ потеряли около 15 тысяч человек при обороне Артемовска, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru. По его словам, за полгода с лишним погибли столько же украинских бойцов, сколько СССР потерял за 10 лет в Афганистане. Ранее сегодня бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», рассказал о полном взятии города под контроль российскими силами. Минобороны РФ об успехе пока не сообщало.

По моим данным, ВСУ потеряли где-то 15 тысяч человек за время обороны Артемовска. СССР за 10 лет столько потерял в Афганистане, а тут за полгода с лишним столько же, — сказал Матвийчук.

12 мая сообщалось, что в Евросоюзе подсчитали потери всей украинской армии с начала российской военной операции и они составили менее чем 15 тысяч бойцов. В США же называли число в 17 500 погибших. По данным Соединенных Штатов, стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 до 131 тысячи украинских военных.

О потерях ВС России последний раз отчитывался министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября прошлого года. По его словам, погибли 5937 человек. Позже президент страны Владимир Путин заявил, что потери были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».