Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери России во время специальной военной операции на Украине составили 5937 человек. Он также добавил, что благодаря работе медиков почти 90% раненых вернулись в строй.
Наши потери на сегодняшний день — 5937 человек погибшими, — сказал глава Минобороны.
Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса. Правительство будет определять категории россиян, которым предоставляется право на отсрочку от призыва по мобилизации.