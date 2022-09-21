Шойгу: потери России в СВО составили 5937 человек

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потери России во время специальной военной операции на Украине составили 5937 человек. Он также добавил, что благодаря работе медиков почти 90% раненых вернулись в строй.

Наши потери на сегодняшний день — 5937 человек погибшими, — сказал глава Минобороны.

Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса. Правительство будет определять категории россиян, которым предоставляется право на отсрочку от призыва по мобилизации.