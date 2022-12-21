Путин: потери неизбежны, но лучше сегодня, чем завтра Путин заявил, что потери в СВО на Украине были неизбежны

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что потери в спецоперации на Украине были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что столкновения с противником избежать было нельзя и, в таком случае, «лучше сегодня, чем завтра».

Стало очевидным, что столкновения с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежны. Вопрос только был в том, когда это произойдет. Конечно, боевые действия, военные действия, всегда связаны с трагедией и с потерями людей. Это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю, — заявил Путин.

Ранее Шойгу заявил, что потери России во время специальной военной операции на Украине составили 5937 человек. Он также добавил, что благодаря работе медиков почти 90% раненых вернулись в строй.

В сентябре Шойгу заявил, что ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии.