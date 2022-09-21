Шойгу: Украина потеряла половину армии в ходе СВО

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Министр обороны Сергей Шойгу назвал потери украинской армии в результате специальной военной операции. По его словам, ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 110 тысяч солдат, что составляет примерно половину армии.

Погибших у них 61 207 человек, раненых — 49 368 человек. Это достаточно значимые потери, то есть если говорить о чуть более 200-тысячной армии и более 100 тысяч потерь — это половина армии потеряно, — пояснил министр.

Президент России Владимир Путин ранее днем объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Ранее министр обороны пояснил суть указа о частичной мобилизации, сообщив, что в его рамках будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% мобилизационного ресурса и о призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.