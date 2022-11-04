Путин: столкновение с неонацистами было неизбежно Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России

Столкновение России с неонацистами было неизбежно, заявил президент Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России. По его словам, если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с российской стороны, то было бы то же самое, только с худшей для страны позиции.

Столкновение России с этим возникшим на территории Украины неонацистским режимом было неизбежным. И если бы в феврале не были бы предприняты соответствующие действия с нашей стороны, было бы то же самое, только с худшей для нас позиции. Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России, — сказал Путин.

При этом президент отметил, что Россия относилась и относится с теплотой к украинскому народу, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние. Путин подчеркнул, что конфликт на Украине — по сути, противостояние внутри одного народа.