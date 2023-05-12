Евросоюз и США подсчитали потери ВСУ Euractiv: ЕС оценивает потери ВСУ менее чем в 15 тысяч человек

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Уничтоженный канадский бронеавтомобиль Roshel Senator ВСУ в Артемовске

Потери украинской армии с начала российской военной операции составили менее чем 15 тысяч бойцов убитыми, подсчитали в Евросоюзе, сообщает Euractiv со ссылкой на документы дипломатической службы. В США же называют число в 17 500 погибших. По данным Соединенных Штатов, стали инвалидами, погибли или исчезли за время военных действий от 124 до 131 тысячи украинских военных.

Западные дипломаты и военные чиновники сообщили, почти невозможно получить официальное подтверждение потерь с обеих сторон.

Обе стороны воздерживаются от предоставления цифр, чтобы другая сторона не использовала их в качестве инструмента пропаганды, — сказал журналист Ромен Милькарек.

Генерал Клаудио Грациано, бывший председатель военного комитета ЕС, назвал боевые действия на Украине одними из самых кровопролитных на территории Европы.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина о том, что украинские силы ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 бойцов. По словам предпринимателя, до полного контроля над населенным пунктом осталось взять штурмом 2,5 километра.