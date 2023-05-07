Пригожин: Минобороны России пообещало боеприпасы для ЧВК «Вагнер»

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что Минобороны РФ пообещало передать бойцам компании необходимые боеприпасы и вооружение. По его словам, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин будет курировать диалог с ведомством при принятии решений.

В сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник, — сказал Пригожин.

Он добавил, что Минобороны разрешило ЧВК «Вагнер» действовать в Артемовске так, как командиры считают нужным. Кроме того, Пригожин заявил, что бойцам дают генерала-полковника Сергея Суровикина в качестве «человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК „Вагнер“ во взаимодействии с Министерством обороны».

Пригожин добавил, что провел опрос среди бойцов ЧВК о том, хочет ли кто-то из них перейти в другие подразделения. По словам бизнесмена, ни один не выразил такого желания.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Он пообещал, что вагнеровцам обеспечат условия лучше, чем те, которые у них сейчас.

Кадыров также сообщил, что отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение о передислокации бойцов подразделений «Ахмат» в Артемовск. Письмо на имя главы государства чеченский лидер подписал в конце совещания с силовиками республики, после того как Пригожин заявил, что «Вагнер» выведет войска из Артемовска из-за снарядного голода.