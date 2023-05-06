Кадыров предложил бойцам ЧВК «Вагнер» перейти в чеченские подразделения

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором пригласил бойцов ЧВК «Вагнер» в чеченские подразделения. Кадыров пообещал вагнеровцам, что если они согласятся на предложение, то им обеспечат условия лучше, чем те, что у них сейчас.

В ЧВК «Вагнер» очень хорошие, смелые, необходимые, нужные в том числе нам тоже люди, потому что они знают местность. <...> Мы постараемся, чтобы все было у вас на высшем уровне. Вы знаете [командира спецподразделения «Ахмат»] Апты Алаудинова, он сейчас на месте, [депутата Госдумы] Адама Делимханова, вы знаете наших командиров. Можете с ними связаться — любая группа, количество не имеет значения. Мы создадим для вас лучшие условия, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил, что бойцы «Ахмата» готовы выдвинуться в Артемовск. По его словам, несколько подразделений уже направились в зону проведения СВО. Кадыров выразил уверенность, что уже скоро Артемовск будет взят, несмотря на «всякие вбросы» о готовящемся украинском контрнаступлении.

Пресс-служба компании «Конкорд» до этого распространила заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, заявившего, что бойцы частной военной компании 10 мая покинут Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. После этого глава Чечни заверил, что готов заменить вагнеровцев в Артемовске силами «Ахмата» буквально за несколько часов. Пригожин поблагодарил Кадырова за это предложение и отметил, что уже направил министру обороны Сергею Шойгу просьбу передать позиции подразделениям «Ахмата» до полуночи 10 мая.