Кадыров: несколько подразделений «Ахмата» выдвинулись в Артемовск

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Спецназ «Ахмат» готов выдвигаться в Артемовск, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что уже подписал соответствующее письмо на имя верховного главнокомандующего, а несколько подразделений уже направились в зону спецоперации.

Подразделения «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск (Бахмут). <...> Бойцы находятся в боевой готовности, мы ждем только приказа. Несколько подразделений уже тронулись в сторону проведения СВО, — написал Кадыров.

Глава Чечни выразил уверенность, что в ближайшее время город будет освобожден, несмотря на «всякие вбросы о каком-то страшном контрнаступлении ВСУ». По его словам, совместно с Министерством обороны РФ уже начата разработка стратегии действий в Артемовске, которая учитывает тактику противника и имеющиеся у российских сил ресурсы.

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», опубликовала заявление предпринимателя о том, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%. После этого Кадыров сообщил, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат» буквально за несколько часов.

Пригожин поблагодарил Кадырова и сообщил, что направил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу заявление с просьбой, чтобы министр распорядился передать позиции бойцов «Вагнера» в Артемовске подразделениям батальона «Ахмат» до 00:00 часов 10 мая.