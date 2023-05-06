Пригожин попросил Шойгу передать позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске «Ахмату»

Фото: Пресс-служба компании «Конкорд»

Евгений Пригожин

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», сообщила, что тот направил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу заявление с просьбой, чтобы министр распорядился передать позиции бойцов «Вагнера» в Артемовске подразделениям батальона «Ахмат». В просьбе указано время — до 00:00 часов 10 мая.

Прошу Вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 часов 10 мая 2023 года позиций ЧВК «Вагнер» подразделениям батальона «Ахмат» в населенном пункте Бахмут (Артемовск. — NEWS.ru) и его окрестностях, — говорится в заявлении.

Пресс-служба бизнесмена также опубликовала аудиосообщение, в котором Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что тот согласился поставить бойцов батальона «Ахмат» на позиции «музыкантов» в населенном пункте.

Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, — говорится в сообщении.

Накануне Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск из-за отсутствия боеприпасов. По его словам, дефицит снарядов составляет 90%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что готов заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске силами спецназа «Ахмат». По его словам, «это вопрос нескольких часов».

Бои за Артемовск идут с августа прошлого года. Уже в октябре врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ отступают. В конце ноября он предрекал скорое окружение города и повторил этот прогноз в январе 2023 года.