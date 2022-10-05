Пушилин сообщил об отступлении ВСУ из Артемовска

Фото: МО Украины

Украинские военные начали отступать из Артемовска Донецкой Народной Республики, заявил в эфире «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, взятие города под контроль дает возможность перенаправить войска в соседние населенные пункты.

Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает, без возможности удерживать ранее занимаемые позиции, — поделился Пушилин.

Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом. В городе функционирует много промышленных предприятий, которые занимаются добычей каменной соли, производством стройматериалов, машиностроением, а также легкой и пищевой промышленностью.

Ранее Пушилин рассказал о планах вооруженных сил ДНР, ЛНР и России взять под контроль Красный Лиман. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении уже стабилизируется.

О том, что российские войска ушли из Лимана, стало известно 1 октября. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, союзные войска оставили город в связи с угрозой окружения. Они были выведены на более выгодные рубежи, заверил Конашенков.

Вывод российских войск прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил принципиальное значение маневра, подчеркнув, что таким образом ВС РФ изматывают соперника и истощают его резервы.