Военный эксперт назвал «принципиальное значение» ухода ВС РФ из Лимана

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

В отходе российских военных из Красного Лимана есть принципиальное значение, таким мнением с РЕН ТВ поделился военный эксперт Юрий Кнутов. Он уверен, что таким образом ВС РФ изматывают соперника и истощают его резервы.

Вся эта операция имеет принципиальное значение, потому что она изматывает противника, обескровливает его, истощает его резервы, — заметил специалист.

По словам Кнутова, российские войска ушли из Лимана, но не уходят в тыл. Они принимают оборону на новых рубежах, что очень важно, заверил военный эксперт.

Кнутов добавил, что отечественные ВС пополнят резервы и еще вернут эти земли, «очистив их от ВСУ».

Уход ВС РФ из Красного Лимана накануне подтвердил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, военные сделали это, чтобы занять более выгодные позиции.

Ранее по этому же поводу высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что «не может молчать о том», почему ВС России отступили из Красного Лимана. По его словам, в отводе войск виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка.

Кадыров назвал офицера «бездарем» и обвинил в «кумовстве».