Пушилин заявил о намерении взять под контроль Красный Лиман

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах вооруженных сил ДНР, ЛНР и России взять под контроль населенный пункт Красный Лиман, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что ситуация на этом направлении уже стабилизируется.

Союзные войска планируют освободить Красный Лиман, — заявил Пушилин.

О том, что российские войска ушли из Лимана, стало известно 1 октября. Информацию подтвердил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, союзные войска оставили город в связи с угрозой окружения. Они были выведены на более выгодные рубежи, заверил Конашенков.

Вывод российских войск прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил принципиальное значение маневра, подчеркнув, что таким образом ВС РФ изматывают соперника и истощают его резервы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что «не может молчать о том», почему произошло отступление из Красного Лимана. По его словам, в случившемся виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка. Кадыров назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».