«Не могу молчать»: Кадыров назвал причины отступления из Красного Лимана Кадыров заявил, что в отступлении из Красного Лимана виновен генерал-полковник Лапин

Фото: Пресс-служба Главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что он «не может молчать о том», почему ВС России отступили из Красного Лимана. По словам чеченского главы, в отводе войск с краснолиманского направления виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка. В своем Telegram-канале он указал, что в распоряжении военнослужащего были войска Западного военного округа. Тем не менее, как отметил чеченский глава, Лапин не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и взаимодействием с другими формированиями.

Еще две недели назад о том, что наши бойцы могут стать легкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В свою очередь я поставил в известность об опасности начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова. Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление, — написал Кадыров.

По словам главы республики, после этого, спустя семь дней Лапин перенес свой штаб в Старобельск, за 100 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске. Кадыров отметил, что из-за отсутствия военной логистики ВС России оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории, который находился под их контролем.

Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор, — высказался Кадыров.

Кадыров также рассказал, что непотизм в армейских структурах «до хорошего не доведет». По его мнению, назначать на руководящие военные должности нужно людей с твердым характером, которые переживают за своих бойцов.

Кроме того, глава Чечни призвал проводить специальную военную операцию в полном смысле этого слова и не заигрываться. Он выразил мнение, что необходимо применять более кардинальные методы, вплоть до введения военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного оружия. Так Кадыров прокомментировал отход российских войск из Красного Лимана, о котором ранее сообщило Минобороны РФ.