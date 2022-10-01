Минобороны России сообщило об отводе войск из Красного Лимана

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Военнослужащий ВС РФ

Российские военнослужащие оставили город Красный Лиман Донецкой области и займут более выгодные позиции, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.

В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи, — указал Конашенков.

Незадолго до выступления представителя Министерства обороны, военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ вынудили российскую армию выйти из Красного Лимана. Он написал, что бойцы и командиры ВС России избежали оцепления со стороны противника, отойдя на оборонительные рубежи. По словам Поддубного, альтернативой отступлению стало бы взятие российских солдат в котел.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт находится в полукольце и продолжает обстреливаться украинскими военными, которые стянули в район значительные силы. Он написал, что населенные пункты Ямполь и Дробышево вышли из-под контроля Вооруженных сил ДНР, ЛНР и России. Пушилин также заверил, что союзные войска дают отпор бойцам ВСУ и со временем они со всем справятся.