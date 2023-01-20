Пушилин: ситуация в Артемовске близка к оперативному окружению

Фото: МО РФ

Ситуация в Артемовске благодаря продвижению российских сил близка к оперативному окружению, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, бои идут уже непосредственно в городе, в районе мясокомбината, передает ТАСС.

По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению, к которому сейчас стремятся подразделения ЧВК «Вагнер», находящиеся там, — сказал Пушилин.

Он пояснил, что взятие российскими войсками населенного пункта Клещеевка открыло новые горизонты и способствовало кардинальному улучшению позиций. Пушилин добавил, что подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются также в окрестностях Соледара, там идет серьезная зачистка.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение. Однако некоторое время спустя он опроверг собственные слова, но добавил, что ЧВК «Вагнер» «двигается на этом направлении к победе».